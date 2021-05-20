دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، رسالة إلى محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأكرم العجوري قائد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال قآني: "وعدتم بالانتصار للقدس ووفيتم وأذقتم العدو الغاصب طعم الرعب والهزيمة والذل، السلام على أهل غزة الشرفاء المحتضنين لمقاومتهم والصامدين بعزيمة وثبات أمام وحشية العدو"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الخميس.

وأضاف قائد فيلق القدس: "السلام على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وعموم المدن المحتلة منذ عام 1948، الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أنه حي لا يمكن أن تنسيه السنون حقه كما توهم المتوهمون".

وتابع بالقول: "نعيش معكم تفاصيل معركة سيف القدس العظيمة التي تخوضونها بجميع كتائبكم وسراياكم وألويتكم، هذه المعركة فتحت زمناً جديداً في الصراع مع العدو... مقاومتكم تكتب بالدم والنار معادلة أن العدو لا يمكن أن يستفرد بالقدس دون رد رادع، وكما أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام خامنئي فإن الخط الانحداري لزوال العدو بدأ ولن يتوقف".

وأشار قآني إلى موقف سلفه قاسم سليماني الذي قُتل إثر غارة أمريكية في مطار بغداد عام 2020، قائلا: "نحن على العهد الذي قطعه القائد سليماني بأننا لن نترك فلسطين وحيدة مهما تعاظمت الضغوط واستحكم الحصار".

وأضاف: "يعلم العدو أن فلسطين اليوم ليست وحدها بل معها محور مقاوم يزداد اتساعاً وقوةً وتماسكاً، القدس هي بوصلة محور المقاومة وقبلة جهاده، لن يهنأ لنا عيش ولن يقر لنا قرار حتى زوال الكيان الغاصب وتحرير كل ذرة تراب من ترابها".