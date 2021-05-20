مذيع CNN يسأل: من يفرض وقف إطلاق النار على الإسرائيليين والفلسطينيين؟.. المعشر يجيب

فلسطينيون في غزة يبحثون بين الأنقاض عن ناجين وجثث مع تواصل الضربات الإسرائيلية

القدس (CNN) -- قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، لشبكة CNN، إن مجرد وقف الجولة الأخيرة من العنف بين إسرائيل وغزة بدون عملية سلام ذات مغزى من شأنه أن يرقى إلى معالجة "أعراض الصراع" وسيؤدي إلى "دائرة من العنف".

وأضاف رئيس وزراء السلطة الفلسطينية لمذيعة CNN بيكي أندرسون من رام الله بالضفة الغربية: "كل عامين، تستيقظ غزة ثم هناك موجة دمار".

وتابع: "إذا كان الإسرائيليون يريدون حقًا إجراءً سلميًا، هدنة، ووقفًا لإطلاق النار، أعتقد أننا بحاجة إلى رسالة من الإسرائيليين بأنهم مستعدون لتجديد الأمل للشعب الفلسطيني".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه "يجب أن ينتهي هذا الاحتلال ويجب أن تتوقف فورًا معاناة أهلنا في غزة والقدس والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين في لبنان. وإلا فإنها حلقة من العنف".

وقال محمد اشتية: "في كل مرة نأتي إلى الهدنة والهدوء، ثم يشكل الإسرائيليون أهدافهم السياسية، يأتون إلى جولة جديدة من الهجمات".