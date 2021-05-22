دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت السعودية اسم "حنا بدو" على مهرجان "الملك عبدالعزيز للإبل" الذي يقوده ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ردا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني السابق شربل وهبة.

وقال الشيخ فهد بن حثلين في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب، إن إطلاق هذا الاسم على الموسم الحالي من المهرجان جاء ردا على الإساءة التي وجهها وهبة للبدو.

وأضاف بن حثلين قائلا: "إساءته كانت بأمرين: أولا أنه أساء بكلامه والأمر الثاني أنه تمت إقالته"، وتابع متحدثا عن البدو: "ما ضر الوزير هو لسانه".

وأردف المسؤول السعودي قائلا: " البداوة ليست في الخليج فقط بل إنها موجودة في لبنان وهو أساء لشعبه"، وتابع: "من أهم صفات البدوي الذي يعيش في الصحراء القاحلة الصمود وللأسف الوزير السابق لم يستطع الصمود في كرسيه ولو تعلم شيئا من البداوة لاستطاع الصمود في كرسيه"، حسب قوله.

وأشار بن حثلين إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤساء وملوك دول الخليج يحضرون هذا المهرجان السنوي عادة.

وكان قد قدم وزير الخارجية اللبناني استقالته للرئيس ميشال عون على خلفية تصريحات أدلى بها في حوار مع قناة "الحرة" واعتبرت مسيئة لـ"البدو" ولدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية.