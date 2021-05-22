لحظة توقيع قادة الخليج على بيان العلا بعد افتتاح القمة الخليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر وفت بكل التزاماتها المرتبطة ببيان العٌلا في حين قطر نفذت عددا من التزاماتها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاجتماعات بهذا الشأن تسير بالطريق الصحيح.

وقال شكري في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية": "تنفيذ اتفاقية العلا يسير بشكل جيد واللجنة المعنية بهذا الأمر تجتمع بشكل دوري على المستويين السياسي والقانوني".

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: "نتطلع للتنفيذ الكامل لبيان العلا ما سيفتح المجال للمزيد من العلاقات الطبيعية بين مصر وقطر وقد حرصنا على ألا تتأثر العلاقات على مستوى الشعبين بأي توتر في العلاقات"، على حد تعبيره.

وأكد شكري أن مصر وفت بكل التزاماتها المتعلقة ببيان العُلا في حين نفذت قطر عددا من التزاماتها، وأردف قائلا: "نستكمل هذا المسار للتأكد من الوفاء بكل الالتزامات من قبل الجانبين"، حسب قوله.

وكانت قد وقعت القاهرة والدوحة والرياض وأبوظبي والمنامة على ما يُعرف بـ"بيان العُلا" والذي وضع أسس المصالحة بين الدول الخمس بعد أن فرضت السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر عام 2017.