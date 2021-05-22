دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، الرئيس ميشال عون و"فريقه السياسي" إلى التوقف عن "محاربة طواحين الهواء"، متهمًا إياه بعرقلة خروج تشكيله لحكومة "الاختصاصيين" إلى النور.

وقال الحريري، في كلمة أمام مجلس النواب مع انعقاده لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني، إن الأخير "يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل"، مُشيرًا "على سبيل المثال، 11 شهرًا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر "كرمال عيون مين"، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الأخيرة 7 أشهر"، حسب قوله.

وأضاف الحريري: "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه".

وتابع الحريري: "في الشكل، نحن أمام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريًا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. لكن في الحقيقة، نحن أمام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسًا للحكومة، أنا لا أريده، ولن أسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه!"

وشدد الحريري على أنه لن يشكل سوى حكومة الاختصاصيين "التي باتت شرطا مسبقا لأي دعم خارجي وخارطة الطريق"، في إشارة إلى "المبادرة الفرنسية".

وقال إنه لن يتسجيب إلى ما وصفه بـ"العنعنات الطائفية"، مُضيفا أن فترة "الفراغ" الأخيرة "تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة".

كان عون قد كلّف الحريري بتأليف الحكومة في أكتوبر/تشرين الماضي، إلا أنهما دخلا في تلاسن كلامي علني على خلفية تأخر إعلان الحكومة، بينما يشهد لبنان حالة من التردي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.