ماذا بعد بعد وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بوفد أمني مصري في رام الله، السبت، لمناقشة آخر المستجدات منذ بدء وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، بحسب ما أفاد مكتبه.

وقال مكتبه ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الاجتماع تضمن مناقشات حول جهود إعادة إعمار غزة بعد أن دمر الصراع الذي استمر 11 يومًا بنيتها التحتية.

وتدير حركة حماس قطاع غزة، وهي منافسة لعباس على قلوب الفلسطينيين وعقولهم. واستمعت شبكة CNN إلى فلسطينيين يرددون شعارات مناهضة لعباس في المسجد الأقصى منذ أن دخل وقف إطلاق النار رسميًا حيز التنفيذ صباح الجمعة بتوقيت القدس.

وأرسلت الحكومة المصرية وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية "لمتابعة تنفيذ" اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.