ماذا بعد وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب مجلس الأمن الدولي، السبت، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، داعيًا إلى تحقيق سلام شامل على أساس حل الدولتين.

وأشاد المجلس، في بيان، "بالدور المهم الذي لعبته مصر ودول المنطقة الأخرى والأمم المتحدة واللجنة الرباعية للشرق الأوسط وشركاء دوليون آخرون في هذا الشأن".

وطالب مجلس الأمن الدولي الجانبين بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن حزنهم على الخسائر في أرواح المدنيين جراء أعمال العنف.

وشدد مجلس الأمن على الحاجة العاجلة إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في غزة، وأيدوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجتمع الدولي للعمل مع المنظمة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام.

وأكد المجلس على الضرورة الملحة لاستعادة الهدوء بالكامل وكرروا أهمية تحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب بسلام وبأمن وسلام، مع حدود معترف بها، حسب البيان.