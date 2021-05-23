"لماذا فعلوا هذا بي؟".. طفلة فلسطينية تسأل بعد إصابة قد تمنعها من المشي مجددًا

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- أصر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، على أنه سيكون هناك في نهاية المطاف احتمال لحل سياسي سلمي بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة، قائلاً إنه يجب أن يأتي المرء بعد وقف إطلاق النار "الحاسم" المعلن في المنطقة الأسبوع الماضي.

وقال بلينكن لمذيع CNN فريد زكريا ببرنامج "جي بي إس"، عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن هناك احتمال لنوع من التحرك نحو حل سياسي حقيقي: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك. أعتقد أنه تم تذكير كلا الجانبين بأن علينا إيجاد طريقة لكسر الحلقة، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف يكرر نفسه بتكلفة كبيرة".

في مقابلة منفصلة الأحد مع شبكة ABC News، عزا بلينكن الفضل إلى الدبلوماسية الحازمة والهادئة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة، قائلاً إنها "ما أوصلتنا إلى حيث نحتاج إلى أن نكون".

وتأتي التصريحات بعد عدة أيام من موافقة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف إطلاق النار بعد أكثر من أسبوع من الصراع الذي خلف مئات القتلى، معظمهم من الفلسطينيين. وقال بلينكن، الذي قال لشبكة ABC إن وقف إطلاق النار "حاسم"، وإن الولايات المتحدة تتجه الآن نحو "التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة".

وتابع: "ثم إعادة الإعمار وإعادة بناء ما فقد، والأهم من ذلك، إشراك كلا الجانبين في محاولة البدء في إجراء تحسينات حقيقية... حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش مع تدابير متساوية لأمن السلام والكرامة".

ورفض بلينكن أيضًا الإفصاح عما إذا كانت إدارة بايدن ستواصل تنفيذ اتفاق السلام المقترح الذي تم التوصل إليه بوساطة في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب بقيادة جاريد كوشنر صهره ومستشار البيت الأبيض الكبير السابق، الذي عُرف بـ"صفقة القرن".

وقال بلينكن: "لا أعتقد أننا في - في مكان يكون فيه الوصول إلى نوع من المفاوضات بشأن ما أعتقد أنه يجب أن يكون النتيجة في النهاية، وهو حل الدولتين، هو أول أمر للعمل. علينا أن نبدأ في إعادة البناء بطرق ملموسة وأن نقدم بعض الأمل الحقيقي، والتوقعات، والفرص في حياة الناس".

بعد الضغط عليه بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تؤيد الخطة، لم يجب بلينكن مرة أخرى بشكل مباشر، قائلاً: "سننظر في كل ما تم القيام به من قبل، ونتعلم من ذلك تمامًا كما فعلنا في المجالات الأخرى، ونرى ما الذي يفيد من عدمه".

عندما اقترح الخطة، ادعى ترامب أنها كانت "حل الدولتين الواقعي"، لكن الخطة تلبي تقريباً كل المطالب الإسرائيلية الرئيسية ورفضها الفلسطينيون على الفور.

كما انتقد بلينكن حماس، قائلاً إن الحركة لم تجلب "شيئًا سوى الخراب للشعب الفلسطيني"، وأكد أن بايدن كان "واضحًا أننا ملتزمون بمنح إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها، خاصة عندما يتعلق الأمر هذه الهجمات الصاروخية العشوائية على المدنيين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن الوزير يعتزم السفر إلى الشرق الأوسط للقاء نظراء "إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين في الأيام المقبلة لمناقشة جهود الإنعاش والعمل معًا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين"، حسب قراءة للمكالمة بين بلينكن ووزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

كما تحدث سناتور فيرمونت بيرني ساندرز عن الموضوع، الأحد، حيث قال لشبكة CBS News إنه يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تطوير "نهج عادل" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأعرب عن أمله في أن يكون لدى بايدن نفس التفكير.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن إدارة بايدن تدافع عن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار ساندرز إلى "المعاناة الهائلة" في غزة في أعقاب الصراع العنيف الأخير، وقال: "يجب أن نكون مؤيدين لإسرائيل لكن يجب ان نكون مؤيدين للفلسطينيين".

وقدم ساندرز مشروع قرار الأسبوع الماضي يرفض بيع الولايات المتحدة 735 مليون دولار من الأسلحة الموجهة بدقة لإسرائيل، وقال إنه يود "تمامًا" أن يرى نفس الشروط الموضوعة على المساعدة من الولايات المتحدة للفلسطينيين لضمان عدم تلقي حماس لدعم أمريكي.