إصابة 20 شخصًا في اشتباكات وسط احتفالات الفلسطينيين بالهدنة في المسجد الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اقتحم الجيش الإسرائيلي ساحات المسجد الأقصى، الأحد، واعتقل حارسه واعتدى على شبان كانوا يصلون فيه، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين، وذلك بعد يومين من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ونقلت الوكالة عمن وصفتهم بـ"شهود عيان" قولهم إن الجيش الإسرائيلي اعتدى على شبان كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

واعتقلت القوات الإسرائيلية حارس المسجد، فادي عليان، وشددت إجراءاتها بشكل غير مسبوق على أبواب المسجد وطلبت هويات المصلين للتدقيق فيها، وفقا للوكالة.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو يُظهر دخول عدد من المتدينين اليهود إلى المسجد الأقصى تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، وهو لم تتمكن CNN من التأكد منه بشكل مستقل بعد.