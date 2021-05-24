ماذا بعد وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة عبر فيها عن تحليله الشخصي للسبب وراء تحرك امريكا وقبول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو ( على عجل ) بقبول وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق إستخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح ألجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية . بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا.

وقال النفيسي في تغريدة: "بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو (على عجل) بقبول وقف إطلاق النار.. تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية.. بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا"..

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الأردنية والعراقية للحصول على تعليق حول هذه التقارير دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ليست نكتة ولكن للأسف يراهن عبدالله النفيسي على عقول حمقى وسذج يتلاعب بهم #الإخوان !! #تركيا أقرب لإسرائيل من العراق وقواعدها الجوية على بعد أمتار من #فلسطين فكيف يذهب شرقًا ليقصف غربًا !!!! #معركة_استرداد_الوعي_مستمرة https://t.co/DasnLrKza3

المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك علق على تغريدة النفيسي قائلا: "ليست نكتة ولكن للأسف يراهن عبدالله النفيسي على عقول حمقى وسذج يتلاعب بهم الإخوان.. تركيا أقرب لإسرائيل من العراق وقواعدها الجوية على بعد أمتار من فلسطين فكيف يذهب شرقًا ليقصف غربًا!"، مضيفا بتغريدة منفصلة: "دكتور عبدالله أذكرك اردوغان عنده قاعدة تركية في قطر يمكن يستخدمها وفيه قاعدة في ليبيا يقدر يستخدمها وفي حل أسرع وأقرب قبرص التركية أو جزر تركيا مباشرة وفيه ايضًا شمال سوريا فتركيا تحتل ادلب وعفرين ولها قواعد!! هل من تعليق؟".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي تداولها نشطاء على تغريدة النفيسي:

@amhfarraj #عبدالله_النفيسي يقول"بدأت تتسرب أخبارجديدة..."،هذه تسمى في #علم_النفس "شائعات الأحلام والأماني"،وهي شائعات كاذبةتطلق لكي تتحق فقط على مستوى"اللاشعور" unconscious "العقل الباطن"،والذي يطلقهايعرف أنها شائعات كاذبة ولكن يتمنى أن تتحقق،وهذاماقام به النفيسي"ترويج الشائعات الكاذبة"؟!

التنظيم الدولي للإخوان يأمر وهم ينفذون ..👇 https://t.co/pnEIVFHt0F

#مشعوذ_الخليج آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأنت خنت الأمانة وكذبت على الله . https://t.co/dypgGQ3DsO