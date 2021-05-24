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عبدالله النفيسي يثير تفاعلا بتغريدة ادعى فيها "طلب تركي باكستاني باستخدام قواعد الأردن والعراق نصرة للمقاومة الفلسطينية"

الشرق الأوسط
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ماذا بعد بعد وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة عبر فيها عن تحليله الشخصي للسبب وراء تحرك امريكا وقبول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال النفيسي في تغريدة: "بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو (على عجل) بقبول وقف إطلاق النار.. تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية.. بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا"..

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات الأردنية والعراقية للحصول على تعليق حول هذه التقارير دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك علق على تغريدة النفيسي قائلا: "ليست نكتة ولكن للأسف يراهن عبدالله النفيسي على عقول حمقى وسذج يتلاعب بهم الإخوان.. تركيا أقرب لإسرائيل من العراق وقواعدها الجوية على بعد أمتار من فلسطين فكيف يذهب شرقًا ليقصف غربًا!"، مضيفا بتغريدة منفصلة: "دكتور عبدالله أذكرك اردوغان عنده قاعدة تركية في قطر يمكن يستخدمها وفيه قاعدة في ليبيا يقدر يستخدمها وفي حل أسرع وأقرب قبرص التركية أو جزر تركيا مباشرة وفيه ايضًا شمال سوريا فتركيا تحتل ادلب وعفرين ولها قواعد!! هل من تعليق؟".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود التي تداولها نشطاء على تغريدة النفيسي:

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