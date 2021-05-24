دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا، الإثنين، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تطرق لعدد من القضايا من بينها التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وقضية حقوق الإنسان.، وفقا للرئاسة المصرية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن بايدن هاتف السيسي وجؤى خلال الاتصال "تبادل الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيسين نطرقا لعدد من القضايا أبرزها التصعيد العسكري الأخير، وأوضح بايدن "عزم بلاده علي العمل لأستعادة الهدوء واعادة الاوضاع كما كانت عليه في الاراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من اجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك اعادة الاعمار"، حسب قوله.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره لـ"الجهود الناجحة للسيد الرئيس والاجهزة المصرية للتوصل الي وقف اطلاق النار الاخير، مبدياً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع سيادته في هذا الخصوص"، حسب قوله.

وتطرق الرئيسان لقضية سد النهضة، إذ رحب السيسي بالجهود الأمريكية في هذا الصدد وأكد تمسك مصر بحقوقها المائية عبر التوصل إلى اتفاق "قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية مل وتشغيل السد"، من جانبه أعرب بايدن عن "تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري مشيراً الي عزمه بذل الجهود من اجل ضمان الامن المائي لمصر"، وتوافق الجانبان على تعزيز الجهود الإنسانية من أجل التوصل لاتفاق " يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف".

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن بايدن والسيسي ناقشا أيضا قضية حقوق الإنسان، القضية التي تشكل هاجسا أساسيا للإدارة الأمريكية بالتعامل مع القاهرة، إذ أعرب الجانبان عن "الالتزام بالانخراط في حوار شفاف بين مصر والولايات المتحدة في هذا الصدد"، حسب قوله.