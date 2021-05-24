دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصر يعبدالفتاح السيسي، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإثنين، وعبر له عن عمق العلاقات بين القاهرة الرياض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وأضاف المتحدث قائلا أن آل الشيخ نقل للسيسي تحيات الملك سمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد على "عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطوراً مستمراً وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه"، حسب قوله.

وشدد الرئيس المصري على أن "القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دوماً إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة"، حسبما قال المتحدث.