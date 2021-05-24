فريد زكريا: لا سبب عملي لإسرائيل حتى تعقد صفقة سلام مع الفلسطينيين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN إنه لا يوجد سبب عملي أمام إسرائيل لعقد صفقة سلام مع الفلسطينيين باعتبار أنها قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك سبب أخلاقي.

وقال زكريا: "في النهاية هذه ليست مشكلة يمكن حلها عبر القوة سواء قوة سياسية أو عسكرية يمكن فقط التوصل لحل وصفقة عبر الإقناع الأخلاقي.. إسرائيل ليس لديها أي سبب عملي لعقد صفقة مع الفلسطينيين فهي لا تخشى على أمنها حيث في الوقت الذي انطلقت فيه الهجمات الصاروخية (من غزة) صوب المدنيين لم يكن لها تأثير كبير على الدولة.."

وتابع قائلا إن إسرائيل "المدعومة بأجهزة أمنية قوية وفعالة وجدار على طول الضفة الغربية وتأسيس القبة الحديدية للدفاع الجوي أدى ذلك إلى انعدام سقوط القتلى تقريبا من الهجمات الإرهابية.."

وأضاف: "ماذا تبقى؟ هو الجانب الأخلاقي، إسرائيل أمة قوية وآمنة وثرية تحكم نحو 5 ملايين شخص دون إعطائهم حقوقا سياسية، هذا وضع فريد في عالم ما بعد الاستعمار.. في النهاية هذا لا يغير الحقائق بأن الفلسطينيين يعيشون بظروف صعبة ومتردية.."