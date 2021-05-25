دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تبادلا للتحية بين الرئيس المصري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومدح متبادل بين الطرفين الثلاثاء.

واستقبل السيسي وزير الخارجية القطري بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة في مصر، عباس كامل، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري، عبدالله الخليفي، وفق ما نقله المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وسلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل الثاني الرئيس المصري رسالة من أمير قطر تضمنت توجيه دعوة له لزيارة الدوحة و"الإعراب عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف المتحدث قائلا: "وقد ثمن وزير الخارجية القطري الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي"، حسب تعبيره.

وطلب السيسي من وزير خارجية قطر "نقل تحياته إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، معرباً سيادته عن ترحيب مصر بالتطورات الأخيرة في مسار العلاقات المصرية / القطرية، ومشيراً سيادته إلى التطلع لتحقيق التقدم في هذا الشأن في مختلف المجالات، وبما يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، وكذا الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

وتابع المتحدث قائلا إن الرئيس المصري أكد "حرص مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، مع تركيز الجهود لتحقيق الخير والسلام والتنمية لشعبي البلدين، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي"، حسب قوله.