بلينكن يجيب على سؤال لـCNN عن علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.. شاهد كيف رد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية على عدم العودة للاتفاق النووي الإيراني، وذلك خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل حاليا.

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق النووي الإيراني يسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية وأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.

من جهته تطرق بلينكن إلى الأوضاع في غزة، قائلا إن الولايات المتحدة ستقدم "مساعدات كبيرة" لإعادة بناء غزة مضيفا أنه "سيعلن عن هذه المساعدات لاحقا اليوم (الثلاثاء).

وأكد بلينكن على أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستعمل على ألا تستفيد حماس" من هذه المساعدات.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان سابق أن "الوزير بلينكن يقوم بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس بايدن. وسيتوجه أولا إلى القدس، حيث سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين أخرين. وسيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ومسؤولين كبار أخرين من السلطة الفلسطينية. وسيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكر. ويختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني حلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي".