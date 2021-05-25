فيديو

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل بأول زيارة له بمنصبه

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بلينكن لـCNN: وقف إطلاق النار خطوة "حاسمة" نحو بناء شيء أكثر إيجابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، صباح الثلاثاء، إلى إسرائيل وذلك بأول زيارة له منذ توليه منصبه تحت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وتأتي زيارة بلينكن إلى إسرائيل كمحطة أولى في جولة بالشرق الأوسط تستمر 3 أيام وتأتي في أعقاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير، حيث سيجري لقاءات في إسرائيل والضفة الغربية ومصر والأردن حتى الـ27 من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية في تقرير أن زيارة بلينكن تأتي في "مسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت في بيان سابق أن "الوزير بلينكن يقوم بهذه الرحلة بناء على طلب الرئيس بايدن. وسيتوجه أولا إلى القدس، حيث سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين إسرائيليين أخرين. وسيلتقي في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ومسؤولين كبار أخرين من السلطة الفلسطينية. وسيتوجه الوزير بلينكن بعد ذلك إلى القاهرة لإجراء لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكر. ويختتم الوزير رحلته بالتوقف في عمان لإجراء لقاء مع العاهل الأردني حلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي".

قد يهمك أيضاً

مسؤول أمريكي: لا نتحدث مع حماس وزيارة بلينكن ستركز على ضمان استمرار وقف إطلاق النار

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.