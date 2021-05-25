دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، بتوفير 2000 وظيفة في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بفرص العمل بعد يوم من مطالبات شعبية في أكثر من ولاية عُمانية بتوفير وظائف وإعطاء المتقاعدين مستحقاتهم.

وأمر السلطان هيثم بن طارق بتوفير 2000 وظيفة بالقطاع الحكومي بـ"نظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة"، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

ووجه سلطان عُمان بتوفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية ودعم أجور المواطنين الداخلين الجدد إلى سوق العمل في القطاع الخاص بمبلغ 200 ريال عُماني و600 بيسة وسيتحمل رب العمل فرق الراتب المتفق عليه وينطبق ذلك على 15 ألف وظيفة لمدة عامين.

وشملت التوجيهات الجديدة أيضا صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بمقدار 202 ألف ريال عُماني و500 بيسة للمواطنين المنتهية خدمتهم من العُمانيين العاملين ف يدول مجلس التعاون الخليجي لمدة 6 أشهر.

وكانت قد شهدت ولايات عُمانية عدة مطالبات بتوفير فرص عمل وإعطاء مستحقات لمن أنهوا فترة خدمتهم، من جانب عدد من الشبان.