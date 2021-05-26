أردوغان: استراتيجية "شيطنة المسلمين" بعد 11 سبتمبر أججت معاداة الإسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن استراتيجية ما وصفها بـ"شيطنة المسلمين" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول تسببت في تأجيج ما "فيروس معاداة الإسلام" على حد تعبيره.

جاء ذلك في كلمة لاردوغان خلال "الندوة الدولية الأولى للإعلام والإسلاموفوبيا" في أنقرة، حيث قال وفقا لما نقله التلفزيون التركي الرسمي إن "دول الاتحاد الأوروبي تعمّق الفكر المتعصب والكراهية ضد الإسلام وإن الإسلاموفوبيا تتفشى فيها وفي عدد من دول العالم كالخلايا السرطانية".

وأضاف الرئيس التركي: "الدول الغربية تعزز العنصرية ضد المسلمين بدلاً من محاربتها.. وأن السلطات المكلفة بتحقيق أمن المواطنين في الغرب تبدو كأنها في حلبة سباق معاداة الإسلام".

ولفت إلى أن "استراتيجية شيطنة المسلمين التي اتبعتها الإدارة الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول تسببت بـ"تأجيج فيروس معاداة الإسلام الموجود أصلاً في البنية الثقافية لمجتمعات عديدة".