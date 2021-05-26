الأردن.. تظاهرات قرب الحدود مع إسرائيل وأخرى بنطاق سفارتها في عمّان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في العاصمة عمّان، إنه يرحب بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، إن " جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ويثمن قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم الأونروا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس وستقدم 5.5 مليون دولار كمساعدات فورية في حالات الكوارث لغزة، بالإضافة إلى مساعدات جديدة إضافية للشعب الفلسطيني بعد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

وحذّر العاهل الأردني من "المحاولات الإسرائيلية المتكررة لطرد العائلات من أحيائهم في القدس الشرقية"، حسبما أفاد الديوان الملكي الهاشمي.

وشدد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، وحذّر من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية، بحسب تغريدة للديوان الملكي الأردني.

وقال العاهل الأردني إن دور الولايات المتحدة محوري في الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين.