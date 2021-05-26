مراسل CNN: الحياة تعود لطبيعتها في غزة لكن لا شيء طبيعي هنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "المنحة تأتي لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر على مواجهة التحديات الحياتية التي فرضتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة".

كما ستشمل المنحة "المساهمة في إعادة إعمار المرافق الخدمية في القطاع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة للمنازل التي دمرت بسبب الاعتداءات".

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قتلت الضربات الإسرائيلية على القطاع 253 شخصًا، من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1948 مصابًا بجروح مختلفة.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت مصر تقديم 500 مليون دولار سيجري تخصيصه لإعادة الإعمار في غزة، وهو المبلغ الأعلى الذي تقدمه مصر دون أن يكون ضمن برنامج مساعدات دولي، فيما اشترطت القاهرة أن تساهم شركات مصرية في عملية إعادة الإعمار.