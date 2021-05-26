وفد سوري في السعودية للمشاركة باجتماع "السياحة العالمية للشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يشارك وفد سوري رفيع يترأسه وزير السياحة، محمد مرتيني في اجتماع للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، حيث ذكرت: "تشارك وزارة السياحة بالاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ومؤتمر إنعاش السياحة الذي يقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الـ 26 والـ 27 من أيار الجاري".

ونقلت الوكالة السورية البيان الصادر عن وزارة السياحة والذي ذكر أن "وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وصل إلى الرياض مساء (الثلاثاء) للمشاركة في هذه الاجتماعات بدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية".

ويشار إلى أن المشاركة السورية هذه تعتبر الأولى من نوعها التي يصل فيها وفد رسمي سوري إلى المملكة العربية السعودية منذ بدايات الأحداث في سوريا العام 2011.