عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الخميس، عن ترتيب زيارة للسفارة الأردنية في تل أبيب هي الأولى، الأحد المقبل، للمعتقلين الأردنيين في إسرائيل واللذين يخضعان للمحاكمة منذ اعتقالهما في 15 مايو/أيار الجاري، فيما صرح محاميهما بأنه تقرر تمديد اعتقالهما حتى الاثنين المقبل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية إن السفارة الأردنية في تل أبيب تتابع أوضاع المحتَجزين الأردنيين في إسرائيل، وستزورهما الأحد المقبل "للاطلاع مباشرة على ظروف الاحتجاز ولتقديم الإسناد والدعم اللازم ومتابعة شؤونهما وللاطمئنان على وضعهما الصحي والنفسي".

وأضاف الفايز أن السلطات الإسرائيلية وافقت على طلب الزيارة، الأربعاء، مؤكدا على حفظ حقوقهما القانونية والإنسانية والعمل على الإفراج عنهما بأسرع وقت ممكن.

ويأتي الاعلان عن إجراء الزيارة بعد يومين من استدعاء السفير الاسرائيلي في عمّان، الثلاثاء الماضي، لنقل رسالة احتجاج على اعتقال كلا من خليفة العنوز ويحيى الدعجة، تضمنت طلبا "بالسماح" بزيارتهما.

كما أن رسالة الاحتجاج هذه، سبقتها تصريحات في اليوم ذاته لمحامي المعتقلين خالد المحاجنة، تحدث فيها عن "تعرضهما لسوء معاملة" و"أساليب تحقيق مرعبة" منذ اعتقالهما بعد تسللهما عبر المناطق الحدودية الشمالية للمملكة عبورا من نهر الأردن إلى منطقة بيسان في الجانب الاسرائيلي، وبعد مسافة مسير قدّرت بين 30-35 كيلومتراً، وفق إفادتهما له في لقائه معهما الاثنين في سجن "الجلمة"، بعد نحو 10 أيام من المنع الاسرائيلي.

وأوضح المحاجنة في تصريح لـCNN بالعربية، الخميس، إن تصريحاته السابقة بشأن قرار المنع لم تتعلق بالمنع الرسمي وفقا لما تناقلته بعض وسائل إعلام أردنية، مشيرا إلى أن حديثه عن المنع ارتبط بمنعه كمحام فقط.

وكان المحاجنة، العضو في هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، قد صرح في وقت سابق لموقع CNN بالعربية، بأن الشابين الأردنيين تسللا إلى الداخل لمناصرة الفلسطينيين في "القدس والمسجد الأقصى"، دون أن يكون لهما مخططات بارتكاب أي فعل "إرهابي"، كما تدعي السلطات الاسرائيلية، على حد قوله.