السعودية لجين الهذلول تكشف عن أسماء "تبغض" مناداتها بها

1001 ليلة قضتها لجين الهذلول في السجن.. ماذا قيل بعد إطلاق سراحها؟

هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت الناشطة السعودي، لجين الهذلول، عن بعض الأسماء التي "تبغض" أن تنادى بها، وما هي الأسماء التي تستجيب لها.

الاسم: لُجين (بدون واو) أستجيب لـ: أم هذلول / الهذلول / هذلول / بنت فاطمة / لولو (للمقربين) أبغض مناداتي بـ: الأستاذة لجين / أخت لجين / خالة لجين (أنا خالة لطفلين فقط 😒) والسلام عليكم،،

جاء ذلك في تغريدة للهذلول على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "الاسم: لُجين (بدون واو).. أستجيب لـ: أم هذلول / الهذلول / هذلول / بنت فاطمة / لولو (للمقربين).. أبغض مناداتي بـ: الأستاذة لجين / أخت لجين / خالة لجين (أنا خالة لطفلين فقط) والسلام عليكم.."

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/ شباط الماضي بعد قضاء 1001 يوم في السجن. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وأقرت محكمة الاستئناف السعودية، في 10 مارس/آذار الماضي، الحكم الصادر ضد لجين، من المحكمة الجزائية المتخصصة التي تتولى قضايا الإرهاب.