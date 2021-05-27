دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في غضون احتجاجات تشهدها السلطنة منذ 4 أيام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك أعرب خلال الاتصال "عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار".

وبحث الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سلطان عُمان عن شكره للعاهل السعودي على مشاعره الأخوية، متمنياً له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم.

وكانت قد شهدت ولايات عُمانية عدة مطالبات من جانب عدد من المواطنين بتوفير وظائف لهم ومنح مستحقات للموظفين الذين تقاعدوا من وظائفهم.

وتجاوبا مع هذه المطالبات، أعلنت الحكومة العُمانية بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق، توفير 2000 وظيفة في القطاح الحكومي إلى جانب عدد من الإجراءات على صعيد قانون العمل.