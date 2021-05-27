مقارنة بين سلاح الجو المصري ونظيره الأثيوبي وفق إحصائية 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين سلاح الجو المصري ونظيره الإثيوبي، متضمناً ذلك أعداد الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات النقل والمطارات الصالحة للخدمة، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

بداية من حيث التصنيف العالمي يبدو التفوق واضحا وكبيرا لصالح مصر حيث يحتل جيشها المرتبة الـ13 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2021، في تقدم كبير وواضح على الجيش الإثيوبي الذي يحتل المرتبة 60 عالمياً من بين 140 دولة.

عدد الطائرات

يمتلك الجيش المصري 1053 طائرة حربية متنوعة، مقابل 92 طائرة حربية فقط لدى نظيره الإثيوبي.

الطائرات المقاتلة والهجومية

لدى سلاح الجو المصري 250 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، بالإضافة الى 11 طائرة لتنفيذ مهام خاصة، في فارق هائل على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 24 طائرة مقاتلة فقط.

طائرات الشحن والتدريب

يمتلك سلاح الجو المصري 59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 341 طائرة تدريب، في تفوق واضح وكبير على نظيره الإثيوبي الذي يمتلك 9 طائرات شحن عسكري و26 طائرة تدريب فقط.

سلاح المروحيات

لدى سلاح الجو المصري قوة ضاربة في هذا الجانب إذ يمتلك 304 مروحية عسكرية منها 91 مروحية هجومية، مقابل 33 مروحية عسكرية منها 8 مروحيات هجومية فقط لدى الجيش الإثيوبي.

عدد المطارات

تتفوق مصر أيضاً في هذا الجانب بامتلاكها 83 مطارا صالحاً للخدمة مقابل 57 مطارا صالحاً للخدمة لدى أثيوبيا.

ميزانية الدفاع

الفارق أيضاً كبير جداً في هذا الجانب لصالح مصر إذ تصل ميزانية دفاع جيشها إلى 10 مليارات دولار مقابل 520 مليون دولار فقط ميزانية الدفاع الإثيوبية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب أيضاً لصالح جيش مصر الذي يمتلك العديد من المقاتلات والمروحيات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة.