أول مبتعثة سعودية تحاضر بجامعة ليل الفرنسية.. من هي حنين أبوعزة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصبحت طالبة الدكتوراه، حنين أبوعزة، أول أستاذة سعودية تحاضر في جامعة ليل الحكومية شمال فرنسا، وهي جامعة صنفت من أفضل 251 جامعة في العالم في تخصص الاتصالات التسويقية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة السعودية على لسان أبوعزة قولها: "درست الماجستير في إدارة الأعمال في ماليزيا في مرحلة الازدهار الصناعي هناك، واستفدت كثيراً من تلك التجربة، واليوم من أقصى الشرق إلى الغرب، قررت الاستفادة من التجربة الأوروبية في إدارة الأعمال من فرنسا بحكم أنها واحدة من أقوى اقتصاديات أوروبا ".

وأضافت الوكالة: "التحقت حنين بعدها بجامعة السربون التي هي واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وحرصت على تقديم رسالة علمية مميزة تتمحور حول كيفية ربط المسؤولية الاجتماعية بالنجاح الاقتصادي والبناء الرفيع للهوية"، حيث قالت أبوعزة: "تعد الدكتوراه مرحلة علمية معقدة بعض الشيء، لذا رغبت في أن أخفف من حدة هذه المرحلة بإضافة شغفي بالمسؤولية الاجتماعية للتسويق الصناعي، فكان موضوع بحث الدكتوراه هو ربط الهوية الاقتصادية وعلاقتها المتينة بالمسؤولية الاجتماعية، وتشرفت بأن أضع اهم عمالقة الاقتصاد (سابك) كمحورٍ لرسالتي ".

وحول اختيار جامعة ليل لها، قالت حنين: " شعرت بفخر وبالمسؤولية الكبيرة على عاتقي كوني أول طالبة سعودية تحاضر في جامعة ليل الحكومية، ووقعت العقد كمحاضرة لطلاب مرحلة الماجستير في كلية IAE بكرم من الله ثم بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، التي تنظر للتعليم بصفته خياراً إستراتيجياً لبناء مجتمع جديد ينهض على أسس علمية ومعرفية، إلى جانب دعم ممثلي وطني الحبيب على أرض فرنسا".