نتنياهو عن قرار "حقوق الإنسان": مثال على هوس صارخ معاد لإسرائيل

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

مراسل CNN: الحياة تعود لطبيعتها في غزة لكن لا شيء طبيعي هنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح بدء تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال العنف الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة.

وقال نتنياهو في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "تعقيبي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن القرار المخزي الذي تبناه المجلس اليوم يشكل مثالا آخر على هوسه الصارخ المعادي لإسرائيل".

وأضاف: "مرة أخرى، تقوم أغلبية تلقائية غير أخلاقية في المجلس بتبييض وجه منظمة إرهابية تسعى لارتكاب إبادة جماعية وتستهدف عمداً المدنيين الإسرائيليين وتحول في نفس الوقت المدنيين في غزة إلى دروع بشرية".

وتابع قائلا: "ويقوم المجلس بهذا بينما هو يصور دولة ديمقراطية تعمل بشكل شرعي لحماية مواطنيها من آلاف الهجمات الصاروخية العشوائية كأنها ’الطرف المذنب‘. هذه المهزلة تسخر من القانون الدولي وتشكل تشجيعا للإرهابيين في كل أنحاء العالم".