دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، الخميس، فوز بشار الأسد في انتخابات الرئاسة، وحصوله على "الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بنسبة 95.1%" من عدد الأصوات".

وقال صباغ، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن أكثر من 13.5 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ونشرت سانا لقطات مصورة للحظة إطلاق الألعاب النارية احتفالا بفوز الأسد.

ويوم الأربعاء، فُتحت مراكز الاقتراع في أنحاء سوريا، بحسب سانا. وترشح بشار الأسد لولاية رابعة مدتها سبع سنوات.

كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد أصدرت بيانًا مشتركًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن الانتخابات "لن تكون حرة ولا عادلة".

وأجريت الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي ثاني انتخابات رئاسية في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، التي خلفت مئات الآلاف من القتلى.