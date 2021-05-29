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سجال بين أمير سعودي وإعلامي لبناني حول إعادة انتخاب بشار الأسد والديمقراطية

الشرق الأوسط
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سجال بين أمير سعودي وإعلامي لبناني حول إعادة انتخاب بشار الأسد والديمقراطية
Credit: LOUAI BESHARA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دار سجال بين الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد والإعلامي اللبناني حسين مرتضى، السبت، حول نتائج الانتخابات الرئاسية السورية التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 95.1%.

وكتب بن مساعد تغريدة، مساء الجمعة، قال فيها: "هل يعقل أن يحصل الرئيس بشار الأسد على 95.1 فقط من الأصوات، وهل يعقل أن يصوت أحد من داخل سوريا لمحمود مرعي وعبدالله سلوم عبد الله.. كل شيء متوقع في ظل الديمقراطية"، حسب قوله.

ورد مرتضى على الأمير السعودي قائلا: "فاقد الشيء لا يعطيه، اذا بكل عمر مملكتك لا يوجد شيء اسمه انتخابات، هل يُعقل ان تتحدث انت عن ديمقراطية، من لديه ديمقراطية المنشار لا يمكن ان يتحدث عن انتخابات، العرس في دمشق، وعقول بني سعود تهتز"، على حد تعبيره.

من جانبه، عاد وقال بن مساعد ردا على الإعلامي اللبناني: "لم ندّع أننا دولة ديمقراطية نحن دولة ملكية ثم أنني لا أدري ما أغضبك؟! انا استغربت عدم حصول الرئيس على 100٪من الأصوات. كيف لا وهو الرئيس المسالم المحبوب الذي لم تُرَق قطرة دم واحدة في حكمه وعليه إجماع شعبي كامل في كل الأمة.. أخيرًا: صحيح العُرس في دمشق وكذلك في لبنان أنت العرس!"، حسب قوله.

ورد مرتضى على الأمير السعودي قائلا: "أنصحك ان تتابع بعد قليل مشاهد على قناة المسيرة، لو تتركون هذه الشعوب تعيش بسلام، وبدون فكر وهابي وبدون انتحاريين سعوديين، لكن الخير عامر في بلداننا، اما بالنسبة للعُرس ف المزمار اليمني قادم وسيعزف لكم قريبا"، في إشارة إلى قصف الحوثيين من اليمن للأراضي السعودية.

يذكر أن الأسد كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية السورية الخميس بنسبة 95.1% في انتخابات تنافس فيها مع مرشحين غير معروفين نسبيا على المستوى الشعبي السوري في الداخل والخارج.

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