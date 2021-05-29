أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، بيانًا هنأ فيه الرئيس السوري بشار الأسد على إعادة انتخابه.

وقال روحاني، في بيانه المنشور على الموقع الرسمي للرئيس الإيراني: "لقد اتخذ الشعب السوري خطوة مهمة في تحديد مستقبل وازدهار سوريا بإقباله الكبير وخياره الحاسم".

بنسبة 95.1٪ من الأصوات، فاز الأسد البالغ من العمر 55 عامًا بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، الخميس، ضد منافسين غير معروفين نسبيًا في انتخابات رفضها الخبراء والناشطون على نطاق واسع باعتبارها تصويتًا زائفًا لصالح الرئيس.

ورفضت الحكومة السورية الانتقادات الموجهة إلى عمليتها الانتخابية.