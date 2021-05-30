دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية، الأحد، إلقاء القبض على سائح برازيلي الجنسية، اُتهم بالتحرش ببائعة مصرية في مدينة الأقصر (جنوب البلاد)، بعد تناقل مقطع فيديو للواقعة عبر الشبكات الاجتماعية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنها تمكنت "من ضبط شخص أجنبى تحرش بإحدى الفتيات عقب قيامه بنشر مقطع فيديو يتضمن واقعة التحرش على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت".

وأضافت الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية نجحت في "تحديد المجنى عليها ومرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة المختصة".

وخلال الساعات الماضية، نشط هاشتاغ #حاسبوا_المتحرش_البرازيلي وتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى مصر، وسط مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

البداية كانت عندما قالت مبادرة "Speak UP أو تكلمي" المعنية بالقضايا النسوية في مصر، تفاصيل ما حدث، إن برازيليًا نشر في حسابه عبر انستغرام، فيديو وهو يتحدث إلى بائعة في بازار سياحي، وأخذ استغل عدم معرفتها باللغة البرتغالية، وأخذ يتحرش بها لفظيًا.

ولاحقا، حذف هذا الشخص الفيديو، ونشر فيديو آخر بدعوى الاعتذار، لكنه واصل استغلال عدم معرفة البائعة المصرية باللغة التي يتحدثها، وفقا لصفحة "Speak UP أو تكلمي.