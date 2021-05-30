دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المتحدث باسم التحالف في اليمن، العميد تركي المالكي، إعلان جماعة الحوثيين تنفيذها واحدة من "أوسع" عملياتها العسكرية في محور جيزان على الحدود ما بين اليمن والسعودية، بأنها "فبركات لانتصارات وهمية".

وقال العميد تركي المالكي، في تصريحات لقناة "العربية" السبت، إن "مليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بفبركات إعلامية لانتصارات وهمية"، وذلك "لتغطية الوضع العملياتي على الأرض".

وأضاف المالكي: "البروباغندا التي يقوم بها الحوثيين تهدف لرفع معنويات عناصرهم"، قائلا إن القوات السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف تسيطر على مساحة تمتد لنحو 30 كيلومترا في داخل محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المتحدث أن عمليات التحالف "أوقعت 20 ألف قتيل وجريح في صفوف الحوثيين في 6 أشهر"، إضافة إلى "تدمير أكثر من 4 آلاف آلية وعربة لمليشيات الحوثي في مأرب والجوف".

وفي وقت سابق السبت، نشرت القوات العسكرية التابعة لجماعة الحوثيين، ، مشاهد قالت إنها "لواحدة من أوسع عمليات الجيش واللجان الشعبية في محور جيزان".

وزعم الحوثيون عبورهم السياج الحدودي إلى داخل الأراضي السعودية، وأن عشرات من أفراد قوات التحالف قد قٌتلوا مع تدمير وإحراق مدرعات وآليات.

واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 في اليمن، ويمتد نطاق سيطرتهم إلى شمال البلاد حيث المناطق القريبة من الحدود مع السعودية، فيما تتمركز الحكومة اليمنية في عدن. هذا وتعيش البلاد أسوأ أزمة إنسانية، حسب وصف الأمم المتحدة، جراء الحرب الدائرة منذ مارس/أذار 2015.