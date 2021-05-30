السفير الإماراتي لدى إسرائيل يزور رئيس مجلس حكماء التوراة بالقدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، الأحد، رئيس مجلس حكماء التوراة في منزله بالقدس، الأحد، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء على صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة للخارجية الإسرائيلية، إن السفير الإماراتي "زار اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم، حيث تلقى منه بركة الكهنة".

وأشارت الصفحة، التي نشرت صورًا للقاء عبر حسابها في موقع تويتر، إلى أن الحديث بين السفير محمد آل خاجة ورئيس حكماء التوراة "دار عن الإتفاقات الإبراهيمية كما تبادلا الهدايا الرمزية".

كما وجه السفير الدعوة إلى الحاخام الأكبر للمشاركة في افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاثة في أبو ظبي.