حمد بن جاسم يغرد عن القضية الفلسطينية ولمن يرجع الفضل ببروزها دوليا

بعد اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.. مسلحون من حماس يجوبون شوارع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول رئيس وزار قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم موضوع القضية الفلسطينية ومن يقف وراء بروزها على الصعيد الدولي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر.

يرجع الفضل في بروز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي لصمود الشعب الفلسطيني بالداخل، وتحرك الشرفاء من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، وتعريفهم بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. ولا فضل لأي طرف آخر في ذلك.

وقال حمد بن جاسم: "يرجع الفضل في بروز القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي لصمود الشعب الفلسطيني بالداخل، وتحرك الشرفاء من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، وتعريفهم بمعاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال. ولا فضل لأي طرف آخر في ذلك".

وتابع قائلا: "فهناك في أمريكا وأوروبا بالذات وعي وإدراك بأن الشعب الفلسطيني لم يعامل بالمعايير الإنسانية والحقوقية التي يستحقها أي شعب اغتصبت أرضه.. ولا شك أن هناك وضعاً جديداً في أمريكا خصوصاً يفقد اللوبي الإسرائيلي الحجة التي كانت تنطلي على الشعب الأمريكي.."

وأضاف: "وعليه فإن الاستمرار في رفض الاحتلال بالطرق السلمية، ومواصلة أساليب العمل الذكية التي تقوم بها الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج هو الرهان الجديد الذي ينبغي البناء عليه وتطويره لبلوغ الأهداف المرجوة في خدمة القضية الفلسطينية".