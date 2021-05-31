فيديو راقصات في حفل يثير ضجة في السعودية.. والسلطات تعقّب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل ضم مشاهير وهرت فيه راقصات، الأمر الذي أثار ضجة بين مغردين على وسم حمل اسم "انفلات مشاهير بالسعودية".

#مشاهير_الفلس هم حثالة البشر لأنهم مشهورين بمعصية الله ومعصية ولي الأمر ولكن النظام يربيهم ويجعلهم عبره لغيرهم✋🏻 #انفلات_مشاهير_السعودية #تم_القبض #زياد_المسفر #سامر_الخال #النيابة_العامة - https://t.co/rh0MkaePbd

قناة الإخبارية السعودية الرسمية قالت في تقرير: "أوضحت مصادر خاصة للإخبارية أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل ضم عددا من مشاهير السوشال ميديا.."

وأضافت القناة في تقريرها: "وكانت المقاطع قد أوضحت حضور عدد من الراقصات في الحفل مما أحدث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

الجهات المختصة تعمل على ضبط هؤلاء السفهاء لينالوا العقاب الرادع, هؤلاء ليسوا مشاهير ولا حتى أشخاص ذو قيمة بل أن عامل النظافة أكثر قيمة وفائدة وخدمة للمجتمع من أمثالهم المنحطين أخلاقياً وفكرياً فلا بارك الله في شهرتهم المنحطة #انفلات_مشاهير_بالسعوديه #مشاهير_الفلس #تم_القبض https://t.co/EJiNRqpkZg

الأمير سطام بن خالد آل سعود عقب على الوسم ذاته بتغريدة قال فيها: "الجهات المختصة تعمل على ضبط هؤلاء السفهاء لينالوا العقاب الرادع، هؤلاء ليسوا مشاهير ولا حتى أشخاص ذو قيمة بل أن عامل النظافة أكثر قيمة وفائدة وخدمة للمجتمع من أمثالهم المنحطين أخلاقياً وفكرياً فلا بارك الله في شهرتهم المنحطة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تعليقات حول هذه القضية:

اولاً : يكرمون عنهم مشاهير السعودية لان المشاهير تطلق على من يرفع اسم السعودية عالياً بالعلم والمعرفه والادب والاخلاق والابداع والامثله كثيرة ولله الحمد. ثانياً : انكار المجتمع لهذه الافعال المحرمه شرعاً يثلج الصدر وهو دليل على ان اهل الصلاح هم الاغلب. #انفلات_مشاهير_بالسعوديه

الشهرة مؤذية لغير المسؤول والناضج، وهذه العينات التي تتصدر المشهد بدعوتها إلى الاحتفالات والمناسبات بأهداف الترويج والتسويق دون أن يكون لها تصريح قانوني ومرجع محدد، يساهم في مثل هذه الممارسات الحمقاء التي لايستوعب خلالها المدعو، قباحة ما يفعل وما ينقل🤷🏼‍♂️ #انفلات_مشاهير_السعودية https://t.co/5MKBhsA26u

الحمد لله على نعمة #السعودية التي تواكب المتغيرات ولكنها لا تخرج عن دائرة الدين والأخلاق دولة حزم مع كل من يحدث خلل في البنية الأخلاقية القائمة على الوسطية التي لا تقبل التطرف في التشدد أو الإنحلال ⁧#مشاهير_الفلس⁩ ⁧#انفلات_مشاهير_بالسعوديه⁩ ⁧#تم_القبض⁩ https://t.co/ah4wiRwqRe