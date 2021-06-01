"صار منفر".. لجين الهذلول تتحدث عما تغير في تويتر: "الجمود"

هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، في إطار ردها على ما تغير في طريقة استخدام موقع تويتر بين فترة ما قبل اعتقالها وما بعد الإفراج عنها، إن هذا الموقع أصبح يتسم بـ"الجمود".

وكانت قد نشرت الهذلول طرحت فيها موضوعا شخصيا يتعلق بها ليرد عليها أحد المغردين بالقول: " السالفه لو هي للبيع ماشريتها ! ياكرهي بس"، لتجيب الناشطة السعودية على هذه التغريدة قائلة: " الحين اللي يستكثر علي حتى السواليف العابرة، وراه يتابعن؟"، على حد تعبيرها.

وكتب متابع آخر تعليقا على تغريدة الهذلول قال فيه: "لجين ياعمري عليها تحسب تويتر على ايام زمان، من بعدها وصل الذباب ومواليد الألفية وعثوا باللغة والإملاء والتعبير حتى اذا ما بدأت بالحديث تهافتوا عليك بمقاطع وصور ابتغاء الرتويت وافتعال الضحك"، حسب قوله.

وردت لجين على هذه التغريدة بالقول: "اللي تغير علي هو الجمود. صار كله مواضيع حاملة لقضية معينة وبارزة، أخبار مؤلمة، ومشاركات لفعاليات أكثر جمود. كأن المناقشات المتنوعة والصراعات الفكرية بين المستخدمين ومشاركة الآراء بالأحداث الاجتماعية/السياسية/الاقتصادية الخ شبه انعدمت (مقارنة بالتجربة السابقة).. بصراحة، صار منفر"، على حد تعبيرها.