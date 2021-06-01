دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت عدة منظمات مدنية في سوريا بما فيها "الخوذ البيضاء"، انتخاب النظام السوري لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.

وجاء في البيان الموقع من 17 منظمة ونشرته "الخوذ البيضاء" على موقعها الرسمي: "إحباط حقيقي وصدمة كبيرة شعرنا بها كمنظمات مجتمع مدني، بسبب انتخاب نظام الأسد غير الشرعي، عضواً جديداً في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذا الإجراء يعد مكافأة له على ما ارتكبه من جرائم بحق المدنيين وعمال الإغاثة والكوادر الطبية، ومن تدمير ممنهج للمستشفيات وغيرها من المراكز الصحية".

We firmly condemn the election of a Syria led by Assad to the @WHO Executive Council, just as we refuse to betray our fellow humanitarian workers and the victims of the Assad regime’s attacks... Statement from the #WhiteHelmets and civil society organizations in #Syria. https://t.co/24CjJFjvGO

وأضاف البيان: "منذ أذار عام 2011 حتى آذار عام 2021 كان نظام الأسد والقوات الروسية وحلفاؤهم مسؤولين عن 540 هجمة مباشرة على المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الصحية، تسببت تلك الهجمات بمقتل 827 عاملاً صحياً وطبياً (بحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان)، بالإضافة لمقتل 289 متطوعاً في الدفاع المدني السوري وجرح أكثر من 890 (بحسب أرقام الدفاع المدني السوري)، أغلبهم كانوا ضحايا الهجمات المزدوجة، عبر استهداف قوات النظام والقوات الروسية للمنقذين أثناء إنقاذهم ضحايا الهجوم الأول".

وتابع البيان: "تغاضت منظمة الصحة العالمية بكامل إرادتها ليس فقط عن هذه الجرائم بل عن تاريخ هجمات نظام الأسد خلال السنوات العشر السابقة من تدخلات بعمل المنظمات الدولية وتسييس وإساءة توزيع المساعدات الإنسانية.. ندين بشدة انتخاب تحت حكم نظام الأسد للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، كما إننا لا يمكن أن نخون حقوق زملائنا الشهداء وضحايا هجمات الأسد، وستكثف منظمات المجتمع المدني السورية جهودها لفضح هذه الجرائم وستستمر بالمطالبة بمساءلة نظام الأسد والمنظمات الداعمة له حتى تتحقق العدالة للضحايا.. نطالب منظمة الصحة العالمية بالتوقف عن دعم نظام الأسد وتجنب الضلوع في جرائم الحرب، انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد قالت في تقرير: "انتخبت جمعية الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الرابعة والسبعين اليوم سورية لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات، والمجلس التنفيذي للمنظمة هو الجهاز التنفيذي الذي تشمل اختصاصاته كفالة تنفيذ قرارات جمعية الصحة العالمية وسياساتها وتقديم المشورة والتوصية بمشاريع القرارات إلى الجمعية لاعتمادها إضافة إلى تزويد سكرتاريا المنظمة بالإرشادات والتوجيهات".

وأضافت: "يشار إلى أن أعمال الدورة الـ 74 لجمعية الصحة العالمية والتي تنعقد افتراضياً بدأت بمشاركة سورية في الـ 24 من أيار الجاري ومستمرة حتى الأول من حزيران القادم وتنعقد افتراضياً".