تداول فيديو "تعذيب شاب معاق ذهنيا" في مصر.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر خلالها بعد الأشخاص يقومون بالاعتداء على "معاق ذهنيا" في منطقة الزقازيق في مصر.

وزارة الداخلية المصرية عقبت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر خلاله بعض الأشخاص وهم يتعدون على معاق ذهنيا، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة".

وقالت الداخلية في بيانها: "كانت أجهزة الأمن قد شكلت فريق بحث، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان (تعذيب شاب معاق ذهنيا بالزقازيق)؛ حيث تبين من الفحص، قيام 3 أشخاص مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالتنمر على أحد الأشخاص "معاق ذهنياً" مقيم بمدينة الزقازيق".

وأضافت: "وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم؛ نفوا تعذيبه، وأضافوا ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح.. واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار العرض على النيابة العامة".