دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اندلع حريق هائل في مصفاة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء، وسط تصاعد كثيف لسحب الدخان، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران، جلال مالكي، قوله إنه تم الإبلاغ عن حريق في منطقة المصفاة الواقعة في مدينة ري، جنوب طهران.

وأضاف المتحدث أنه تم إرسال وحدات الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث، إضافة إلى صهاريج مياه ومواد أخرى للمساعدة في إخماد الحريق.

و "لا توجد معلومات دقيقة عن عدد الجرحى المحتملين جراء الحريق"، وفقا للمتحدث.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو لجانب من للحظة اندلاع الحريق، فيما أظهرت لقطات مصورة جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية، لم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من صحتها، تصاعد أعمدة وسحب الدخان الكثيفة.

وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، إن وحدات الطوارئ ورجال الإطفاء في طهران تم نشرهم في أعقاب حريق هائل في خط أنابيب الغاز المسال داخل المصفاة

وأضاف شاكر الخفاعي، رئيس العلاقات العامة في مصفاة طهران: "نحن نسيطر حاليا على الحريق".

ونفى الخفاعي احتمال حدوث تخريب.

واشتعلت النيران في 18 ناقلة في المصفاة، وفقًا لوكالة نادي الصحفيين الشباب التي تديرها الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مكتب إدارة الأزمات في طهران قوله إن سبب الحريق مازال مجهولا ويخضع للتحقيق.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات الإيرانية غرق السفينة اللوجستية "خارك" في بحر عُمان، بعد اشتعال النيران فيها، الثلاثاء.