دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون ووسائل إعلام سعودية وكويتية مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لنظيره الكويتي، مشعل الأحمد الصباح، مشيرين إلى أنها تُعبر عن حسن ضيافة الشعب السعودي.

وظهر ولي العهد السعودي وهو يقول: "الله حيه، أهلا وسهلا، نورت الرياض الله يسلمك"، ويضيف: "طمني عنك شلونك".

ويكمل الأمير محمد بن سلمان ترحيبه بنظيره الكويتي قائلا: "شلون طويل العمر الله يسلمك؟ الحمدلله الحمدلله".

ترحاب سمو سيدي #ولي_العهد في احتفاء الرياض بضيفها تعبيرٌ عن وطن واحد يمتد.. بين #السعودية و #الكويت 🇸🇦 🇰🇼 #ولي_عهد_الكويت_في_الرياض https://t.co/94AlPXWLKD

وعلق مدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر، على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ترحاب سمو سيدي ولي العهد في احتفاء الرياض بضيفها... تعبير عن وطن واحد يمتد بين السعودية والكويت"، حسب قوله.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الكويتية والسعودية هذا المقطع مبرزوة الطريقة التي استقبل فيها ولي العهد نظيره الكويتي.