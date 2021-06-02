دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ "حد الغيلة" (القتل) على شخص في جازان قام باستدراج ابنه البالغ من العمر 10 سنوات إلى مكان مهجور قبل أن يقدم على نحره.

فيديو | تنفيذ حد الغيلة بحق المواطن محمد سويدي الذي استدرج ابنه إلى مكان مهجور ونحره وطعنه مما أدى إلى وفاته في #جازان #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/VKkRuLUU2s

وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته قناة الإخبارية الرسمية: "المواطن محمد بن عبدالله ابن حمد سويدي أقدم على قتل ابنه، عبدالله، البالغ من العمر 10 سنوات وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث ونحره بسكين وطعنه عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.."

وأضافت الداخلية في بيانها: "تم القبض على الجاني وتوجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة الجزائية بعد عملية التحقيق معلنة صدور صك بحقه يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة.."

وتابعت: "كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني في إصلاحية سجن جازان".