القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن الفنان المصري محمد رمضان، الخميس، أنه أُبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في البنك، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أوضاعه المالية "مستورة"، فيما كشف مصدر مصرفي مسؤول، في تصريح لـCNN بالعربية، سبب التحفظ على أموال رمضان.

وقال محمد رمضان، في مقطع فيديو، نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

وأضاف رمضان أن موظف البنك: "قال لي أنا قولت أبلغك عشان متتحطش في موقف محرج أو تشتري بالفيزا ممكن متلاقيش فلوس. فقولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم.. مستورة"، مختتمًا الفيديو بقوله: "صباح الخير يا مصر".

في غضون ذلك، قال مصدر مصرفي مسؤول إن التحفظ على أموال محمد رمضان جاء بحكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر. وأضاف المصدر أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.