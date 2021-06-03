إيران تكشف سبب الحريق بمصفاة النفط بطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة، إن الحريق الذي شب في مصفاة للنفط في العاصمة الإيرانية، طهران، يعود إلى تسرب من مستودعين لا علاقة لهما بعملية الإنتاج، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "حادث الحريق في مصفاة النفط بطهران هو الان تحت السيطرة"، مؤكدا "عدم حدوث اي خلل في انتاج المشتقات النفطية في هذه المصفاة والبلاد".

ولفت الوزير الإيراني إلى أن "القرار الذي اتخذه الزملاء والخبراء بعد انعقاد اجتماعات لجنة ادارة الازمة هو تبريد المستودعات في المحيط والصبر حتى انتهاء الهيدروكربور الموجود"، مشيرا إلى أنه ووفقا للتقارير "لا توجد هواجس خاصة".

وتابع قائلا: "بطبيعة الحال نظرا لوجود الهيدروكربور الثقيل ايضا في المستودعات فمن الطبيعي ان يتولد دخان كثيف بسبب الحريق.. بناء على تصريح المدراء فان المصفاة ستستأنف انتاجها الخميس".