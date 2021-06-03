القدس (CNN)-- أعلن ائتلاف من الأحزاب السياسية الإسرائيلية ليلة الأربعاء عن موافقته على صفقة لتشكيل حكومة جديدة، مما يمهد الطريق لخروج بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء تولى المنصب في إسرائيل.

أخطر يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل ائتلاف قبل أقل من ساعة من الموعد النهائي لمنتصف الليل.

على الرغم من أن لابيد يحمل تفويضًا لتشكيل الحكومة بموجب الاتفاقية، إلا أن نفتالي بينيت - زعيم حزب يمين صغير يميني وصانع الملوك في محادثات الائتلاف - من المقرر أن يصبح رئيسًا للوزراء في أول عامين من أربع سنوات. وسيشغل لابيد منصب وزير الخارجية إلى أن يتبادل الرجلان الأدوار في منتصف المدة.

وقال لابيد في بيان، إن "الحكومة ستعمل على خدمة جميع مواطني إسرائيل بمن فيهم من ليسوا أعضاء فيها، وستحترم من يعارضها، وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد جميع شرائح المجتمع الإسرائيلي".

الصفقة بمثابة حدث مزلزل في التاريخ السياسي الإسرائيلي الحديث لأنها يمكن أن توضح الأيام الأخيرة من 12 عامًا لنتنياهو في المنصب.