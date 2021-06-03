السعودية: القبض على 8 مقيمين بتهم انتحال صفة رجال أمن والسلب والاعتداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، القبض على 8 مقيمين بتهم انتحال صفة رجال أمن والسلب والاعتداء.

وقال الأمن العام السعودي، عبر حسابه على تويتر، إن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية الأفغانية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف الأمن العام أنهم "ارتكبوا جريمة سلب، وذلك بانتحال صفة رجال الأمن والترصد لمقيم من الجنسية الباكستانية، والاعتداء عليه".

وتابع الأمن العام بأنه "تم سلب مبلغ 415 ألف ريال (110 آلاف دولار) كانت بحوزة المقيم للجهة التي يعمل فيها، وتم استعادة المبلغ"، مشيرًا إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.