بالصور.. تدريبات عسكرية أمريكية سعودية في جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرت قوات مشتركة أمريكية سعودية تدريبات عسكرية مختلطة في قاعدة الملك فيصل البحرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

اختتام مناورات التمرين العسكري المختلط بالأسطول الغربي بين القوات البحرية السعودية والأمريكية. https://t.co/O5DUE77uEn #واس_عام https://t.co/vhoTk5qMfW

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صورا من التدريبات قائلة في بيان: "اُختتمت في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، مناورات التمرين العسكري المختلط (تبادل الخبراء في الرماية) بين مشاة القوات البحرية الملكية السعودية ومشاة البحرية الأمريكية".

وأضافت: "ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البحريتين، وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة".

وكانت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قد نشرت قبل أيام صورا من تدريبات عسكرية جوية أمريكية سعودية في قاعدة الأمير سلطان الجوية.