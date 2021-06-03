لماذا مُنح السيسي وسام "القائد" من البرلمان العربي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— منح البرلمان العربي، الأربعاء، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وسام القائد الذي يعتبر أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وأوضحت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بفيسبوك أم الوسام منح للسيسي "تقديراً لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربى بقيادة السيد الرئيس".

ويذكر أن منح الوسام جاء خلال استقبال السيسي، الأربعاء لعادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية بمصر.

العسومي عبّر وفقا للبيان عن "تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً دور مصر بقيادة سيادته في صون الأمن القومي العربي، فضلاً عن دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، وذلك على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، بالإضافة إلى استضافة مصر للمقر المؤقت لاجتماعات البرلمان العربي، والذي يعكس مدى الإيمان بدوره الفعال باعتباره إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب واتخاذ مواقف فعالة في سبيل صون مصالح الدول العربية".