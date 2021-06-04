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مسؤولون عراقيون: مقتل 3 وجرح 14 بانفجار في الكاظمية

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لعناصر بقوات الأمن العراقية
Credit: John Moore/Getty Images

بغداد، العراق (CNN)— قال مسؤولون عراقيون أن 3 قتلى سقطوا في انفجار بمنطقة الكاظمية في العاصمة العراقية، بغداد، مساء الخميس، إلى جانب إصابة 14 آخرين.

وقال الجيش العراقي في بيان: "عبر المعلومات التي حصل عليها من كاميرات المراقبة وطبيعة الإصابات التي لحقت الجرحى وتحليلها من قبل خبراء مختصين توصل إلى أن نتيجة هذا الحادث هو انفجار أنبوب غاز في متجر".

ويذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش" تبنى الانفجار في بيان، الجمعة، ذاكرة أن خلية تمكنت من اختراق الحواجز الأمنية العراقية في المنطقة وتفجير عبوة ناسفة لاستهداف مسلمين من الطائفة الشيعية.

ولم يقدم تنظيم داعش أي أدلة على مزاعمه، في حين تواصلت CNN مع وزارة الداخلية العراقية للحصول على تعليق حول مزاعم داعش دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

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