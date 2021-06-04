دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لبلاده بدعم منظمات إرهابية هي جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة القطرية.

جاء ذلك في كلمة للوزير القطري في المنتدى الاقتصادي الدولي الـ23 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية على لسان الوزير قوله: "إن مشاركة دولة قطر في المنتدى تشكل معلما بارزا في التعاون الثنائي وتفتح آفاقا جديدة لجهود مشتركة تدعم التنمية والازدهار للبلدين".

وتابع قائلا: "نحن نعمل ليس فقط في تعميق الاقتصاد والتعاون مع روسيا، ولكن أيضا العلاقات الثقافية والعلمية والأكاديمية لأن تلك الروابط تعزز التعارف المشترك، وتساعدنا على بناء جسور الصداقة والثقة وأيضا لخلق شراكات جديدة ومشاريع اقتصادية مشتركة".

وأضاف: "هذا يفسر لماذا نشجع تبادل الطلاب من البلدين، ولأول مرة في تاريخ علاقاتنا نرى عشرات الشباب القطريين يتعلمون اللغة الروسية في الجامعات الروسية، كما نحن أيضا سعداء لنرحب بالطلاب الروس الذين أتوا للدوحة للدراسة في جامعة قطر لعام كامل مجانا دون أي رسوم بعد أن فازوا بالمنافسة في اللغة العربية التي نظمتها سفارتنا".